Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тихановська в Конгресі США закликала провести міжнародну конференцію з вирішення кризи в Білорусі

В ході виступу Тихановська розповіла про репресії й тортури над затриманими та ув'язненими в Білорусі
"Лукашенко намагається тягнути час, щоб всі забули про Білорусь. Тому ми хочемо залучити до білоруської кризи увагу всього світу. Важлива не тільки міжнародна солідарність, а й конкретні дії. Уже майже рік мої діти щодня запитують, де їх тато і коли він повернеться . І так живуть тисячі сімей в Білорусі: вони страждають від репресій режиму щодня , - сказала під час виступу Тихановська.
Тихановська в Конгресі США закликала провести міжнародну конференцію з вирішення кризи в Білорусі Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила на слуханнях комісії з прав людини Тома Лантоса Конгресу США, під час яких закликала провести міжнародну конференцію з вирішення кризи в Білорусі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Telegram-канал Тихановської.

"(Тихановська - ІФ) закликала провести міжнародну конференцію з вирішення кризи в Білорусі - і конгресмени підтримали цю ідею", - йдеться в повідомленні.

"Лукашенко намагається тягнути час, щоб всі забули про Білорусь. Тому ми хочемо залучити до білоруської кризи увагу всього світу. Важлива не тільки міжнародна солідарність, а й конкретні дії. Уже майже рік мої діти щодня запитують, де їх тато і коли він повернеться . І так живуть тисячі сімей в Білорусі: вони страждають від репресій режиму щодня , - сказала під час виступу Тихановська.

Вона заявила, що санкції США проти білоруських держпідприємств "стали одним з найбільш ефективних заходів тиску на режим" і закликала США працювати далі для політичної ізоляції режиму Лукашенка, обговорити це питання в рамках саміту G7, посилити підтримку білоруського громадянського суспільства, правозахисників, незалежних ЗМІ, бізнесу, робочих, спортсменів, вчителів, лікарів, науковців, студентів.

В ході виступу Тихановська розповіла про репресії й тортури над затриманими та ув'язненими в Білорусі.

Екс-помічник держсекретаря США Девід Крамер заявив, що потрібно розширювати санкції "поки Лукашенко не піде і режим не впаде. І ми готові робити так, щоб йому було складно залишатися при владі".

Він закликав надавати максимальний тиск на чиновників і олігархів, які підтримують режим, і назвав конкретні імена: Віктор Шейман, Олексій Олексин, Олександр Зайцев, Микола Воробей, Олександр Мошенський, Володимир Пефтієв.

Зі свого боку екс-спеціальний радник держдепу США з питань СРСР Пол Гобл наголосив, що "з відходом Лукашенко криза не закінчиться", і США варто підтримати будівництво "нової Білорусі".

Нагадаємо, що німецькі адвокати від імені десятьох білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини із заявою про злочини самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2021 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.