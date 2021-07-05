Тихановська в Конгресі США закликала провести міжнародну конференцію з вирішення кризи в Білорусі
Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила на слуханнях комісії з прав людини Тома Лантоса Конгресу США, під час яких закликала провести міжнародну конференцію з вирішення кризи в Білорусі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Telegram-канал Тихановської.
"(Тихановська - ІФ) закликала провести міжнародну конференцію з вирішення кризи в Білорусі - і конгресмени підтримали цю ідею", - йдеться в повідомленні.
"Лукашенко намагається тягнути час, щоб всі забули про Білорусь. Тому ми хочемо залучити до білоруської кризи увагу всього світу. Важлива не тільки міжнародна солідарність, а й конкретні дії. Уже майже рік мої діти щодня запитують, де їх тато і коли він повернеться . І так живуть тисячі сімей в Білорусі: вони страждають від репресій режиму щодня , - сказала під час виступу Тихановська.
Вона заявила, що санкції США проти білоруських держпідприємств "стали одним з найбільш ефективних заходів тиску на режим" і закликала США працювати далі для політичної ізоляції режиму Лукашенка, обговорити це питання в рамках саміту G7, посилити підтримку білоруського громадянського суспільства, правозахисників, незалежних ЗМІ, бізнесу, робочих, спортсменів, вчителів, лікарів, науковців, студентів.
В ході виступу Тихановська розповіла про репресії й тортури над затриманими та ув'язненими в Білорусі.
Екс-помічник держсекретаря США Девід Крамер заявив, що потрібно розширювати санкції "поки Лукашенко не піде і режим не впаде. І ми готові робити так, щоб йому було складно залишатися при владі".
Він закликав надавати максимальний тиск на чиновників і олігархів, які підтримують режим, і назвав конкретні імена: Віктор Шейман, Олексій Олексин, Олександр Зайцев, Микола Воробей, Олександр Мошенський, Володимир Пефтієв.
Зі свого боку екс-спеціальний радник держдепу США з питань СРСР Пол Гобл наголосив, що "з відходом Лукашенко криза не закінчиться", і США варто підтримати будівництво "нової Білорусі".
Нагадаємо, що німецькі адвокати від імені десятьох білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини із заявою про злочини самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.
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