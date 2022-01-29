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Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Норвезькі парламентарі Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022. Це визнання для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу
Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру за 2022 рік.
Тихановську висунули на Нобелівську премію миру Фото: CTK Photo/Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Tвіттері Франак Вячорка, радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської.
 
«Норвезькі парламентарі Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022. Це визнання для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу», - написав Вячорка.
 
Олауг Боллестад очолює Християнсько-демократичну партію Норвегії, Хорек Елвенес є депутатом норвезького парламенту від Консервативної партії.
 
Нагадаємо, у 2021 році Тихановську також висували на Нобелівську премію миру.
 
Як повідомляв Укрінформ, Гомельський обласний суд засудив чоловіка Світлани Тихановської, блогера та політв'язня Сергія Тихановського, якого у 2020 році не допустили до виборів президента Білорусі, до 18 років колонії посиленого режиму.
 
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29 01 2022 11:24
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