Тимчасово окупований Крим і білорусь путін розглядає як території для ядерних провокацій – ГУР

Стратегічні цілі й задачі путіна з геноцидної війни на знищення українського народу не змінювалися.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вважає, що путін розглядає тимчасово окупований Крим і білорусь як території для проведення ядерних провокацій.

Про це він повідомив у ефірі FREEДОМ.

За словами Юсова, наразі не можна виключати загрози ядерного удару зі сторони рф, проте потрібно розуміти, що вона наблизить кінець існування самої росії.

"Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної білорусі розглядаються путіним для проведення такого роду провокацій. Стратегічні цілі й задачі путіна з геноцидної війни на знищення українського народу не змінювалися", – наголосив представник ГУР.

Також Юсов озвучив найближчі військово-політичні цілі рф. Це, зокрема, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного Кримського коридору.

Тому для відволікання українських Сил оборони можливі провокації й на інших напрямках, зокрема, на харківському та білоруському.