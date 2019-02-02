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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тимошенко обіцяє мораторій на зростання комунальних тарифів

Аналогічний мораторій впровадили Румунії та Польщі
Кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко обіцяє впровадити мораторій на зростання цін на житлово-комунальні послуги в разі обрання.
Тимошенко обіцяє мораторій на зростання комунальних тарифів Юлія Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

Про це вона заявила в прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє прес-служба політика.

За її словами, аналогічний мораторій впровадили Румунії та Польщі.

Тимошенко також пообіцяла, що "кожен, хто взяв хоч копійку в людей через тарифи на газ, а потім переписав на свої офшорні рахунки, буде притягнутий до кримінальної відповідальності".

Вона також заявила, що в нового президента будуть реальні можливості для того, щоб знизити ціну на газ удвічі.

Нагадаємо, що у ВО "Батьківщина" заявили, що фільм про кандидатку у президенти Юлію Тимошенко з бразильським письменником Пауло Коельйо є біографічним, а не агітаційним.

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02 02 2019 23:58
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