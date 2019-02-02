Тимошенко обіцяє мораторій на зростання комунальних тарифів

Кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко обіцяє впровадити мораторій на зростання цін на житлово-комунальні послуги в разі обрання.

Про це вона заявила в прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє прес-служба політика.

За її словами, аналогічний мораторій впровадили Румунії та Польщі.

Тимошенко також пообіцяла, що "кожен, хто взяв хоч копійку в людей через тарифи на газ, а потім переписав на свої офшорні рахунки, буде притягнутий до кримінальної відповідальності".

Вона також заявила, що в нового президента будуть реальні можливості для того, щоб знизити ціну на газ удвічі.

Нагадаємо, що у ВО "Батьківщина" заявили, що фільм про кандидатку у президенти Юлію Тимошенко з бразильським письменником Пауло Коельйо є біографічним, а не агітаційним.