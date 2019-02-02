ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко обіцяє впровадити мораторій на зростання цін на житлово-комунальні послуги в разі обрання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тимошенко обіцяє мораторій на зростання комунальних тарифів
Аналогічний мораторій впровадили Румунії та Польщі
Юлія Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua
Про це вона заявила в прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє прес-служба політика.
За її словами, аналогічний мораторій впровадили Румунії та Польщі.
Тимошенко також пообіцяла, що "кожен, хто взяв хоч копійку в людей через тарифи на газ, а потім переписав на свої офшорні рахунки, буде притягнутий до кримінальної відповідальності".
Вона також заявила, що в нового президента будуть реальні можливості для того, щоб знизити ціну на газ удвічі.
Нагадаємо, що у ВО "Батьківщина" заявили, що фільм про кандидатку у президенти Юлію Тимошенко з бразильським письменником Пауло Коельйо є біографічним, а не агітаційним.
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02 02 2019 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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