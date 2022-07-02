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"Тисяча за вакцинацію": підлітки тепер можуть отримати виплати

Уряд планує незабаром дозволити людям з інвалідністю І та ІІ груп купувати ліки
Підлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою "єПідтримка" - 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабміну.
"Тисяча за вакцинацію": підлітки тепер можуть отримати виплати Фото: Getty Images

Постанову про розширення програми "єПідтримка" уряд схвалив на засіданні 2 лютого, повідомляє Економічна правда.

Так, Кабінет міністрів підтримав розширення програми на підлітків віком 14-18 років. Вони зможуть, крім стандартних категорій (книги, спорт, внутрішні подорожі тощо) витратити свою тисячу гривень на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Також уряд планує незабаром дозволити людям з інвалідністю І та ІІ груп купувати ліки - наразі така можливість є лише у пенсіонерів.

Нагадаємо, що напередодні Денис Шмигаль заявив, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.

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07 02 2022 10:52
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