CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою "єПідтримка" - 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабміну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Тисяча за вакцинацію": підлітки тепер можуть отримати виплати
Уряд планує незабаром дозволити людям з інвалідністю І та ІІ груп купувати ліки
Фото: Getty Images
Постанову про розширення програми "єПідтримка" уряд схвалив на засіданні 2 лютого, повідомляє Економічна правда.
Так, Кабінет міністрів підтримав розширення програми на підлітків віком 14-18 років. Вони зможуть, крім стандартних категорій (книги, спорт, внутрішні подорожі тощо) витратити свою тисячу гривень на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.
Також уряд планує незабаром дозволити людям з інвалідністю І та ІІ груп купувати ліки - наразі така можливість є лише у пенсіонерів.
Нагадаємо, що напередодні Денис Шмигаль заявив, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.
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07 02 2022 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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