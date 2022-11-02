"Тисяча за вакцинацію": скільки підлітків уже скористались програмою і на що витратили
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише Економічна правда.
Так, із 7 лютого у банках, які працюють за програмою "єПідтримка", відкрили понад 39 тисяч рахунків особи віком від 14 до 17 років.
"Таким чином, програмою скористалися майже 64% дітей, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби", - додали у МОЗ.
На 1,2 млн грн купили шкільного приладдя та канцелярських виробів, на майже 400 тисяч - товарів спортивного призначення.
Ще 153 тис грн витратили на послуги у сфері освіти.
Станом на 11 лютого більше ніж 73 тисячі дітей віком 12-17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тисячі мають повний захист від коронавірусу.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів розширив програму "єПідтримка", яка передбачає виплату за вакцинацію проти коронавірусу.
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