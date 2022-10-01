Тисячу за щеплення проти COVID-19 можуть отримати підлітки - Зеленський доручив розробити програму
Про це повідомили в Офісі президента, пише "Громадське".
Гроші за вакцинацію у межах програми "єПідтримка" зможуть отримати українці віком від 12 до 18 років. Головна умова - пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років без огляду на те, чи належать вони до групи ризику. Щеплення робитимуть препаратом від Pfizer/BioNTech (Comirnaty).
У Мінекономіки розповіли, що за програмою "єПідтримка" українцям переказали вже 6,4 мільярда гривень, і з отриманих коштів понад мільярд гривень люди вже витратили.
Так, найпопулярнішими стали:
- книжкові магазини - на них витратили 361 млн грн;
- кінотеатри (300 млн грн);
- театри, концерти та розважальні послуги (138 млн грн);
- пасажирські залізничні та авіаперевезення (134 млн грн);
- спорт (90 млн грн).
Нагадаємо, що "ПриватБанк" нарахував 2 млрд грн на картки "єПідтримка", monobank - 1,8 млрд грн
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