Тисячу за щеплення проти COVID-19 можуть отримати підлітки - Зеленський доручив розробити програму

Гроші за вакцинацію у межах програми "єПідтримка" зможуть отримати українці віком від 12 до 18 років

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму виплати тисячі гривень неповнолітнім, які вакцинувалися проти COVID-19.

Про це повідомили в Офісі президента, пише "Громадське".

Гроші за вакцинацію у межах програми "єПідтримка" зможуть отримати українці віком від 12 до 18 років. Головна умова - пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років без огляду на те, чи належать вони до групи ризику. Щеплення робитимуть препаратом від Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

У Мінекономіки розповіли, що за програмою "єПідтримка" українцям переказали вже 6,4 мільярда гривень, і з отриманих коштів понад мільярд гривень люди вже витратили.

Так, найпопулярнішими стали:

книжкові магазини - на них витратили 361 млн грн;

кінотеатри (300 млн грн);

театри, концерти та розважальні послуги (138 млн грн);

пасажирські залізничні та авіаперевезення (134 млн грн);

спорт (90 млн грн).

Нагадаємо, що "ПриватБанк" нарахував 2 млрд грн на картки "єПідтримка", monobank - 1,8 млрд грн