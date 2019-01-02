CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні з 1 січня 2018 року по 1 січня 2019 року зареєстровано 1, 586 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2018 році зафіксували понад 1,5 тисяч випадків насильства у сім’ї в Україні
З 1,586 тисячі випадків - закриті 36
Фото: gettyimages.com
Про це Генеральна прокуратура України повідомила на запит видання "РБК Україна".
Також Генеральна прокуратура України повідомила, що з 1,586 тисячі закриті 36.
Нагадаємо, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство. Зазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.
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01 02 2019 19:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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