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У 2018 році зафіксували понад 1,5 тисяч випадків насильства у сім’ї в Україні

З 1,586 тисячі випадків - закриті 36
В Україні з 1 січня 2018 року по 1 січня 2019 року зареєстровано 1, 586 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї.
У 2018 році зафіксували понад 1,5 тисяч випадків насильства у сім’ї в Україні Фото: gettyimages.com

Про це Генеральна прокуратура України повідомила на запит видання "РБК Україна".

Також Генеральна прокуратура України повідомила, що з 1,586 тисячі закриті 36. 

Нагадаємо, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильствоЗазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.

 

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01 02 2019 19:44
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