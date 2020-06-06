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У 2019 році Україна увійшла до списку країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів ООН

У 2019 році ПРООН реалізувала в Україні 24 проєкти вартістю 154 млн. дол.
За минулий рік Україна опинилася серед п'ятнадцяти країн-контрибуторів Програми розвитку ООН. До цього переліку увійшли, в тому числі, США, Німеччина, Японія, ЄС, Велика Британія", - зазначив Сергій Кислиця.
У 2019 році Україна увійшла до списку країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів ООН Фото: 112.ua

У 2019 році Україна увійшла до списку 15-ти країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів Програми розвитку ООН.

Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє "Економічна правда".

"За минулий рік Україна опинилася серед п'ятнадцяти країн-контрибуторів Програми розвитку ООН. До цього переліку увійшли, в тому числі, США, Німеччина, Японія, ЄС, Велика Британія", - зазначив український представник.

За його словами у 2019 році ПРООН реалізувала в Україні 24 проєкти вартістю 154 млн. дол., більшість з яких були спрямовані на подолання бідності, зміцнення державного управління та розвиток людського потенціалу.

Також він зазначив що нинішнього року, в країні вже реалізується 18 проєктів ПРООН із загальним бюджетом майже 150 млн. дол.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй є глобальною мережею ООН. Вона спрямована на підтримку перетворень і надає доступ до джерел знань, практичного досвіду, а також ресурсів з метою сприяння поліпшенню життя населення. ПРООН працює в 166 країнах.

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06 06 2020 14:17
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