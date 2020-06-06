У 2019 році Україна увійшла до списку країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів ООН

У 2019 році Україна увійшла до списку країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів ООН
У 2019 році Україна увійшла до списку 15-ти країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів Програми розвитку ООН.
Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє "Економічна правда".
"За минулий рік Україна опинилася серед п'ятнадцяти країн-контрибуторів Програми розвитку ООН. До цього переліку увійшли, в тому числі, США, Німеччина, Японія, ЄС, Велика Британія", - зазначив український представник.
За його словами у 2019 році ПРООН реалізувала в Україні 24 проєкти вартістю 154 млн. дол., більшість з яких були спрямовані на подолання бідності, зміцнення державного управління та розвиток людського потенціалу.
Також він зазначив що нинішнього року, в країні вже реалізується 18 проєктів ПРООН із загальним бюджетом майже 150 млн. дол.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй є глобальною мережею ООН. Вона спрямована на підтримку перетворень і надає доступ до джерел знань, практичного досвіду, а також ресурсів з метою сприяння поліпшенню життя населення. ПРООН працює в 166 країнах.
Читайте також: Україна подає до Морського трибуналу ООН докази проти Росії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі