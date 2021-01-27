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У 2021 році до армії планують призвати 32 тисячі людей - на 2 тисячі більше, ніж торік

Названа цифра не остаточна, вона може бути скоригована
Збройні Сили України планують призвати на строкову військову службу 32 тисячі людей, що на 2 тисячі більше, ніж у 2020 році.
У 2021 році до армії планують призвати 32 тисячі людей - на 2 тисячі більше, ніж торік Фото: unn.com.ua

Начальник відділу комплектування штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненко заявив, що обсяги призову ще не остаточні, їх можуть переглянути, повідомляє "Громадське".

"У 2021 році заплановано призвати за два призови, весняний та осінній, близько 32 тисяч осіб. Але ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована: до більшого значення - навряд чи, у менший - можливо", - сказав він.

Зазвичай весняний призов триває з квітня до червня, а осінній - з жовтня до грудня.

У 2020 році призвали на службу 30 030 людей: навесні - 16 460, а восени - 13 570. Усі призовники проходять підготовку у спеціальних навчальних центрах, їх не залучають до виконання завдань у зоні операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, коли можуть відмовитися від призову до армії
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27 01 2021 11:30
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