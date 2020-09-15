У 2021 році уряд хоче зібрати з населення та бізнесу більше податків - аналітики

В зареєстрованому проєкті держбюджету на 2021 рік доходи очікуються на рівні 1,071 трлн грн

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає значне збільшення податкових надходжень в порівнянні з планом бюджету на 2020 рік - на 145 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, передає Економічна правда.

Водночас проєкт бюджету на 2021 рік передбачає зменшення неподаткових надходжень - на 54,2 млрд грн.

Зокрема, на 48 млрд грн зменшаться неподаткові надходження за статтею "доходи від власності та підприємницької діяльності" (в цій статті враховуються перерахування частини прибутку НБУ та сплата дивідендів державних компаній).

Серед податкових надходжень найбільше мають зрости:

ПДФО (+28 млрд грн, або +25%). Вочевидь, тут відобразиться ефект від подвійного підвищення мінімальних зарплат та посадових окладів працівників. Адже це призводить до збільшення відрахувань як ЄСВ, так і ПДФО та військового збору.

ПДВ з вироблених в Україні товарів, згідно з очікуваннями Мінфіну, зросте на 68% - з планових 77,4 млрд грн у 2020 році, до 130,5 млрд грн у 2021 році.

"У цьому питанні підстави для такого шаленого оптимізму в Мінфіну є: за результатами січня-липня 2020 року Мінфін майже виконав річний план з надходжень внутрішнього ПДВ: при річному плані в 77,4 млрд грн зібрано 59 млрд грн. За збереження такої динаміки, надходження від цього виду ПДВ може сягнути 110 млрд грн до кінця 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з очікуваннями Мінфіну, ПДВ з ввезених в Україну товарів наступного року мають зрости до 332 млрд грн, або на 28,7 млрд грн чи +9,5%, порівняно з планом-2020.

"І все б добре, якби не той факт, що за 7 місяців 2020 року надходження від "ввізного" ПДВ становили лише 139 млрд грн, або лише 46% від річного плану. За збереження такої тенденції, за результатами 2020 року надходження з ввізного ПДВ сягнуть лише близько 242 млрд грн (замість очікуваних 303,8 млрд грн у Законі про держбюджет-2020", - попереджають експерти.

Якщо такий прогноз щодо динаміки ввізного ПДВ справдиться, це означатиме, що уряд закладає зростання надходжень від цього податку у 2021 році на 37%.

"Це може свідчити або те, що Мінфін не зважає на даний ризик (чи має "план Б" щодо його мінімізації). Або ж про намір Уряду значно переглянути податкове законодавство", - йдеться у повідомленні.

В зареєстрованому проєкті держбюджету на 2021 рік доходи очікуються на рівні 1,071 трлн грн. Це - на 93 млрд грн, або 9,5% більше в порівнянні з планом-2020.

"Але станом на серпень 2020 року фактичне відставання по надходженнях держбюджету в поточному році порівняно з планом становило 30 млрд грн. Якщо Мінфінові не вдасться наздогнати цей розрив до кінця поточного року, це означатиме, що план по збільшенню надходжень бюджету становитиме 93+30=123 млрд грн. Або на 11,5% більше порівняно з поточним роком", - резюмували аналітики.

Нагадаємо, що дефіцит Державного бюджету на 2021 рік Кабінет міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень, що на півтора відсотка нижче, ніж цього року.