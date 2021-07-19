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У 2022 році мінімальну зарплату в Україні хочуть збільшити до 7700 грн - міністр фінансів

Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн
У Мінфіні розраховують, що у 2022 році мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн. Нині вона становить 6000 грн.
У 2022 році мінімальну зарплату в Україні хочуть збільшити до 7700 грн - міністр фінансів Фото: gettyimages.com

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в етері "24 каналу", пише "Громадське".

"Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені видатки. Вони становлять від 50 до 100 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму", - сказав міністр.

Додає, що також передбачене зростання пенсій.

"Це буде пріоритетом і вже буде визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - підкреслив міністр.

Зазначимо, що розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачують фізичні особи-підприємці, становить 22% від мінімальної зарплати. Тому, якщо її підвищать до 7700 грн, розмір цього податку становитиме 1694 грн.

Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн. ЄСВ - 1320 грн.

Прогнози уряду

22 червня уряд опублікував прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Відповідно до нього мінімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році виросте до 6550 грн.

У 2023 заплановано зростання "мінімалки" на 9,6% до 7176 грн і на 6,8% до 7665 грн у 2024 році. 

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ, що передбачає підвищення "мінімалки" медикам

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19 07 2021 16:31
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