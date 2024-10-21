У 2022 році Україна вела таємні переговори з рф – очільник Міноборони

За словами Умєрова, у США були в курсі цих перемовин.

Після початку повномашстабної війни рф проти України, між Києвом та Москвою відбулися таємні переговори.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як розповів очільник Міноборони в інтервʼю The Washington Post, зокрема, перемовини стосувалися і "зернової угоди". Крім того, тоді вдалося досягти згоди щодо згоди щодо гуманітарного коридору. Завдяки цьому близько 400 тисяч людей змогли вивезти з тимчасово окупованих територій.

Також у результаті такого діалогу вдалося домовитися про обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими військовими.

При цьому Умєров наголосив, що Сполучені Штати "завжди були в курсі" цих контактів із москвою, "тому що ми завжди консультувалися з усіх питань".