У 2022 році Україна вела таємні переговори з рф – очільник Міноборони
21 жовтня 2024, 19:53
Фото: Міноборони України
За словами Умєрова, у США були в курсі цих перемовин.
Після початку повномашстабної війни рф проти України, між Києвом та Москвою відбулися таємні переговори.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Як розповів очільник Міноборони в інтервʼю The Washington Post, зокрема, перемовини стосувалися і "зернової угоди". Крім того, тоді вдалося досягти згоди щодо згоди щодо гуманітарного коридору. Завдяки цьому близько 400 тисяч людей змогли вивезти з тимчасово окупованих територій.
Також у результаті такого діалогу вдалося домовитися про обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими військовими.
При цьому Умєров наголосив, що Сполучені Штати "завжди були в курсі" цих контактів із москвою, "тому що ми завжди консультувалися з усіх питань".