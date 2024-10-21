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У 2022 році Україна вела таємні переговори з рф – очільник Міноборони

21 жовтня 2024, 19:53
У 2022 році Україна вела таємні переговори з рф – очільник Міноборони
Фото: Міноборони України
За словами Умєрова, у США були в курсі цих перемовин.
Після початку повномашстабної війни рф проти України, між Києвом та Москвою відбулися таємні переговори.
 
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. 
 
Як розповів очільник Міноборони в інтервʼю The Washington Post, зокрема, перемовини стосувалися і "зернової угоди". Крім того, тоді вдалося досягти згоди щодо згоди щодо гуманітарного коридору. Завдяки цьому близько 400 тисяч людей змогли вивезти з тимчасово окупованих територій. 
 
Також у результаті такого діалогу вдалося домовитися про обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими військовими.
 
При цьому Умєров наголосив, що Сполучені Штати "завжди були в курсі" цих контактів із москвою, "тому що ми завжди консультувалися з усіх питань".
війна в Україніпереговори з рфУмєровросія окупанти

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