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ПОЛІТИКА

У 2024 році президент Чехії схвалив 40 заявок на участь у війні з росією

06 січня 2025, 13:39
У 2024 році президент Чехії схвалив 40 заявок на участь у війні з росією
Фото: gettyimages.com
Загалом за рік очільник держави розглянув 114 запитів.

Протягом 2024 року президент Чехії Петр Павел надав 40 дозволів на участь у війні з росією на боці України, ще 74 прохання відхилили.

Про це повідомляє чеський мовник iROZHLAS.

Загалом за рік очільник держави розглянув 114 запитів, три з них надійшли від жінок — їх допустили до оборони України. П’ятеро людей подавали заявку повторно.

Закон у Чехії забороняє громадянам служити в іноземних збройних силах, тож єдиний спосіб доєднатися до війська іншої країни — отримати спеціальний дозвіл президента.

Найчастіше охочим відмовляли за висновками Міноборони, Міністерства внутрішніх справ та МЗС Чехії. Воювати в Україні не дозволяють засудженим і працівникам силових структур. Натомість отримати дозвіл можуть ті, хто має подвійне громадянство або хоче служити в одній з армій НАТО.

Порівняно з 2023 роком інтерес жителів Чехії до участі в обороні України зріс, пише видання. Від початку повномасштабної війни надійшло 667 запитів від громадян. Попередній президент Мілош Земан схвалив заявки 132 людей.

війнаЧехіядобровольці

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