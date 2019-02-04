Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У 2050 році населення Землі сягне 9,7 млрд осіб, у 2100 - 11 млрд, - ООН

Населення в містах до 2050 року зросте на 68%
Населення Землі, чисельність якого у 2019 році становила 7,7 млрд чоловік, далі зростає. До 2050 року воно сягне 9,7 млрд осіб, а до кінця століття збільшиться приблизно до 11 млрд осіб.
У 2050 році населення Землі сягне 9,7 млрд осіб, у 2100 - 11 млрд, - ООН Фото: noi.md

"Зростання чисельності населення і економічне зростання призвели до величезного зростання масштабів виробництва і споживання, що обернулося неймовірними наслідками для навколишнього середовища", - заявила перший заступник генсека ООН Аміна Мохаммед (цитата з сайту ООН) 

У доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша йдеться про те, що зростання чисельності населення супроводжується його старінням, зниженням рівня народжуваності, а також стрімкою урбанізацією.

"Частка світового населення, що живе в міських районах, згідно з прогнозами, зросте з 56% у 2019 році до близько 68% до 2050 року. Перехід від сільського до міського способу життя має цілу низку переваг з погляду сталого розвитку, але цей процес вимагає належного регулювання, щоб уникнути соціальних, економічних і екологічних проблем, які можуть виникнути в результаті невпорядкованого зростання міського населення", - зазначено в оприлюдненому звіті.

Також у звіті порушено питання про тенденції народжуваності. Зараз у всьому світі середній рівень народжуваності - 2,5 дитини на одну жінку, а до 2030 року він становитиме близько 2,4 народження.

За прогнозами ООН, у 2050 році понад 70% населення світу буде жити в країнах, де загальний показник народжуваності буде нижчим від рівня, що необхідний для відтворення населення.

Нагадаємо, що за останні 10 років українці стали почуватися менш щасливими.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2019 19:19
ТЕГИ: ООН, людина
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.