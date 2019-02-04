У 2050 році населення Землі сягне 9,7 млрд осіб, у 2100 - 11 млрд, - ООН
"Зростання чисельності населення і економічне зростання призвели до величезного зростання масштабів виробництва і споживання, що обернулося неймовірними наслідками для навколишнього середовища", - заявила перший заступник генсека ООН Аміна Мохаммед (цитата з сайту ООН)
У доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша йдеться про те, що зростання чисельності населення супроводжується його старінням, зниженням рівня народжуваності, а також стрімкою урбанізацією.
"Частка світового населення, що живе в міських районах, згідно з прогнозами, зросте з 56% у 2019 році до близько 68% до 2050 року. Перехід від сільського до міського способу життя має цілу низку переваг з погляду сталого розвитку, але цей процес вимагає належного регулювання, щоб уникнути соціальних, економічних і екологічних проблем, які можуть виникнути в результаті невпорядкованого зростання міського населення", - зазначено в оприлюдненому звіті.
Також у звіті порушено питання про тенденції народжуваності. Зараз у всьому світі середній рівень народжуваності - 2,5 дитини на одну жінку, а до 2030 року він становитиме близько 2,4 народження.
За прогнозами ООН, у 2050 році понад 70% населення світу буде жити в країнах, де загальний показник народжуваності буде нижчим від рівня, що необхідний для відтворення населення.
Нагадаємо, що за останні 10 років українці стали почуватися менш щасливими.
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