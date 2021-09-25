У 99 країнах відбулися демонстрації активістів, які вимагають негайно вжити заходів через зміни клімату

Організатори стверджують, що люди зібралися на акції в понад 1,8 тис. міст і населених пунктів у Європі, Африці, Північній і Південній Америці

Кількасот тисяч людей у 99 країнах світу в п'ятницю взяли участь у скоординованій серії екологічних демонстрацій, метою яких було спонукати владу діяти негайно у зв'язку зі змінами клімату Землі

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що це перший такий захід світового масштабу від початку пандемії COVID-19: його організували за місяць до COP26 - Конференції ООН щодо зміни клімату 2021 року, яка має відбутися в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада 2021 року.

Організатори стверджують, що люди зібралися на акції в понад 1,8 тис. міст і населених пунктів у Європі, Африці, Північній і Південній Америці.

Зокрема, у ФРН за два дні до виборів у бундестаг на акцію вийшли понад 100 тис. осіб. Перед ними виступила шведська активістка Грета Тунберг.

"Так, ми повинні голосувати, ви повинні голосувати, але пам'ятайте - одного голосування не вистачить. Ми маємо й надалі виходити на вулиці", - сказала вона.

У Мексиці протестувальники вийшли до президентської резиденції - Національного палацу в Мехіко - й вимагали від державної нафтогазової компанії Pemex надати план щодо відмови від вуглецевого палива. В Бангладеш демонстранти виступали проти будівництва нових електростанцій, що працюють на вугіллі або газі. В ПАР демонстрації організували у 12 містах у рамках триденного "страйку" з закликом до уряду замінити викопне паливо у галузі енергетики. В Лондоні активісти виступали перед будівлею парламенту.

Пізніше екологічні акції очікуються в Канаді, Бразилії та Аргентині.

The Guardian нагадує, що раніше цього року міжурядова група експертів зі зміни клімату оголосила: для виконання мети Паризької угоди щодо клімату від 2015 року - утримати зростання світових температур у межах 1,5 градуса за Цельсієм - потрібно до 2030 року на 50% скоротити викиди парникових газів. Але у вересні в ООН повідомили, що заявлені різними країнами подібні зобов'язання призведуть лише до зростання викидів на 16% у наступному десятилітті.

Проте, зазначає газета, нещодавно влада КНР оголосила, що припинить фінансувати будівництво вугільних електростанцій, які спричиняють сильне забруднення. США, у свою чергу, вирішили вдвічі збільшити фінансування екологічних програм у країнах, вразливих перед обличчям екологічної кризи.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість тим, що світ не досягає кількох нагальних цілей у боротьбі зі зміною клімату.