У Адміністрації Байдена відповіли на заяви Трампа щодо мирних переговорів по Україні
17 грудня 2024, 09:09
Фото: УНН
Кірбі наголосив, що нинішня адміністрація буде підтримувати Україну до кінця повноважень
Україна сама вирішуватиме, коли і за яких умов проводити переговори з росією, при цьому президент США Джо Байден підтривуватиме її до завершення своїх повноважень.
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі на прохання прокоментувати підхід Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
Кірбі зазначив, що не вступатиме у суперечки з позицією Трампа, водночас адміністрація Джо Байдена продовжить дотримуватися у цьому питанні основного принципу "нічого про Україну без України".
"Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав’язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки", - підкреслив він.
Кірбі наголосив, що саме президент Володимир Зеленський вирішує, чи йти на переговори, і якщо так, то коли й на яких позиціях.
"Коли він прийме це рішення, й поки президент Байден є головнокомандувачем, Зеленський знайде в цій адміністрації прибічників у процесі просування до переговорів",- додав Кірбі.
Він також підкреслив, що адміністрація Байдена робить все необхідне для того, щоб ЗСУ мали все необхідне для відкидання росіян та ускладнення для путіна планів на продовження війни.
Представник Білого дому зауважив, що росії доводиться закуповувати зброю, причому крім ракет та артилерійських снарядів Путін також має купувати багато мішків для трупів