У Адміністрації Байдена відповіли на заяви Трампа щодо мирних переговорів по Україні

Кірбі наголосив, що нинішня адміністрація буде підтримувати Україну до кінця повноважень

Україна сама вирішуватиме, коли і за яких умов проводити переговори з росією, при цьому президент США Джо Байден підтривуватиме її до завершення своїх повноважень.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі на прохання прокоментувати підхід Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Кірбі зазначив, що не вступатиме у суперечки з позицією Трампа, водночас адміністрація Джо Байдена продовжить дотримуватися у цьому питанні основного принципу "нічого про Україну без України".

"Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав’язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки", - підкреслив він.