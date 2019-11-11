У багатьох країнах ЄС існує практика наявності на ринку єдиного дистрибутора тютюнових виробів - ЗМІ
У Франції, наприклад, Logista обслуговує весь ланцюжок дистрибуції, отримуючи продукцію у виробника і доставляючи її ритейлеру. Ритейлери, своєю чергою, купують продукцію дрібним оптом у магазинах формату Cash & Carry (оптові торгові точки), які належать Logista. В Італії система дистрибуції тютюнових виробів схожа на французьку. Локальні склади компанії були переформатовані в 2014 році і зараз є сервісні точки з невеликими магазинами, або магазинами Cash & Carry,передає LB.ua.
Сформована модель з постачальником великого портфеля вигідна не тільки виробникам і торговим точкам, а й державі, яка посилює контроль над збором податків і нелегальним ринком.
За офіційними даними Державної податкової служби, в Україні видано 112 оптових ліцензій і доступ до ринку відкритий для всіх гравців, але відповідати вимогам виробників дуже складно. Це вимагає великих інвестицій у склади, транспорт, персонал і декількох років роботи для налагодження всіх процесів.
"Європейський досвід показав, що така модель ринку не суперечить закону, вигідна всім учасникам і приносить дивіденди державі у вигляді прозорого адміністрування, контролю та повноти сплати податків", - відзначають у редакції.
Раніше "Брітіш Американ Тобакко Україна" після зустрічі з президентом Зеленським і міністрами в четвер заявила про відновлення виробництва на заводі "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська обл.) з 8 листопада 2019 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?