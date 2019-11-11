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У багатьох країнах ЄС існує практика наявності на ринку єдиного дистрибутора тютюнових виробів - ЗМІ

Ритейлери купують продукцію дрібним оптом у магазинах формату Cash & Carry
На цей момент компанія-монодистриб'ютор тютюнових виробів займає більш ніж 90% ринку дистрибуції в країнах Південної Європи - Іспанії, Італії, Франції, Португалії (Logista), а також Швеції (SMD).
У багатьох країнах ЄС існує практика наявності на ринку єдиного дистрибутора тютюнових виробів - ЗМІ Фото: Reuters

У Франції, наприклад, Logista обслуговує весь ланцюжок дистрибуції, отримуючи продукцію у виробника і доставляючи її ритейлеру. Ритейлери, своєю чергою, купують продукцію дрібним оптом у магазинах формату Cash & Carry (оптові торгові точки), які належать Logista. В Італії система дистрибуції тютюнових виробів схожа на французьку. Локальні склади компанії були переформатовані в 2014 році і зараз є сервісні точки з невеликими магазинами, або магазинами Cash & Carry,передає LB.ua.

Сформована модель з постачальником великого портфеля вигідна не тільки виробникам і торговим точкам, а й державі, яка посилює контроль над збором податків і нелегальним ринком.

За офіційними даними Державної податкової служби, в Україні видано 112 оптових ліцензій і доступ до ринку відкритий для всіх гравців, але відповідати вимогам виробників дуже складно. Це вимагає великих інвестицій у склади, транспорт, персонал і декількох років роботи для налагодження всіх процесів.

"Європейський досвід показав, що така модель ринку не суперечить закону, вигідна всім учасникам і приносить дивіденди державі у вигляді прозорого адміністрування, контролю та повноти сплати податків", - відзначають у редакції.

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11 11 2019 16:30
ТЕГИ: тютюн
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