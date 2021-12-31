У Бангладеш відкрили пляж лише для жінок

Але після критики в соцмережах рішення скасували

Влада Бангладеш відкрила частину пляжу у місті Кокс-Базар лише для жінок і дітей. У соцмережах таке рішення розкритикували, звинувативши владу у потуранні ісламістам

Про це повідомляє BBC.

150-метрову ділянку пляжу для жінок і дітей відкрили 30 грудня. На узбережжі поставили знак, на якому було вказано, хто може потрапити на пляж.

Однак через декілька годин влада оголосила, що відмовляється від ідеї відкрити пляж лише для жінок. Хоча, за словами чиновників, окрему ділянку пляжу відкрили на прохання деяких жінок.

"[Жінки] попросили окрему пляжну частину для себе, тому що почувалися сором’язливими та невпевненими в людному місці", - сказав Абу Суфіан, високопоставлений чиновник міста Кокс-Базар.

Відокремлену ділянку пляжу відкрили через тиждень після того, як стало відомо про групове зґвалтування жінки в Кокс-Базарі. Тоді активно обговорювалась безпека жінок у цьому регіоні.

Однак частина людей виступила проти розв'язання проблеми відкриттям пляжу лише для жінок. Критики звинуватили уряд у тому, що він потурає ісламістам, які нещодавно вимагали гендерної сегрегації на робочих місцях та фабриках.

У Бангладеш більшість населення сповідує іслам. Навіть Конституція країни проголошує державною релігією іслам, тож Бангладеш залишається консервативним, зокрема і у сфері прав жінок.

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