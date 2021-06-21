У Байдена пригрозили Китаю «ізоляцією», якщо країна не допомагатиме у розслідуванні походження коронавіру
Про це виданню Fox News заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Громадське".
За його словами, президент США Джо Байден під час саміту "Великої сімки" закликав тиснути на Китай задля прозорого розслідування причин пандемії.
"Джо Байден у Європі цього тижня згуртував демократичний світ, щоб він уперше від часу спалаху COVID-19 заговорив одним голосом з цього питання. Президент Трамп не зміг цього зробити. Президент Байден зміг", - зауважив радник президента США.
Салліван каже, що Байден закликав країни "Великої сімки" підтримати заяву, у якій стверджується, що Китай має дозволити провести розслідування на своїй території.
Додає, що дипломатичний тиск має поставити Китай перед жорстким вибором: або він дозволить з’ясувати, "звідки це взялос"», або можуть зіштовхнутися з ізоляцією з боку міжнародної спільноти.
Салліван також уточнив, що над розслідуванням працюватимуть розвідувальні служби США разом із союзниками та партнерами Сполучених Штатів.
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