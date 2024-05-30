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У Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по росії зброєю США – Politico

30 травня 2024, 08:49
У Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по росії зброєю США – Politico
Фото: DW
Остаточне рішення ще не прийнято, але розгляд відбувається на тлі зростаючого тиску з боку союзників і демократів.

Про це пише медіаорганізація Politico.

Два високопоставлених чиновника адміністрації президента США Джо Байдена дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території рф, але остаточне рішення Вашингтон ще не ухвалив, триває розгляд.

"Представники Білого дому та найвищі помічники Байдена сигналізують про готовність дати дозвіл Україні бити по рф зброєю США", - пише видання. 

Це відбувається через тиск з боку деяких європейських союзників та українських посадовців, які закликають скасувати обмеження на тлі російського наступу в Харківській області.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про можливі зміни у питанні відповідного "табу" під час візиту до Молдови.

"Відмінною рисою підходу адміністрації Байдена до України з моменту початку повномасштабного вторгнення росії два роки тому, була адаптація до умов, до того, що росія робила на полі бою", - сказав Блінкен. 

Він додав, що ми теж адаптувалися і пристосовувалися, і ми будемо продовжувати це робити. 

Крім того, речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що в поточній політиці немає "жодних змін", згідно з якою Україна не може використовувати зброю, надану США, для ударів по території рф та зазначив, що "підтримка України з боку Америки змінилася належним чином".

Два інших представника Білого дому попередили, що остаточне рішення ще не ухвалене і що Блінкен та Кірбі описали загальну тенденцію американської підтримки України під час війни, що лунає як "спочатку обережність, а потім дозвіл". Проте вони не обов'язково гарантували майбутні зміни.

Ще один американський чиновник на умовах анонімності зазначив, що тема "перебуває на розгляді".

В той же час офіс президента Володимир Зеленського особа сказала, що Київ не бачив конкретних зрушень у цьому питанні з боку адміністрації Байдена.

Politico отримало внутрішній документ українського уряду, де викладені тези для українських чиновників і зазначається, що обмеження США "суттєво знижують ефективність допомоги партнерів і нейтралізують докладені зусилля".

 
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