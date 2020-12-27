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У Бельгії порушників карантину під час святкувань виявляють за кількістю замовленої піци

За посиденьки "з бабусями, сімома тітками та дядьками" стягуватимуть по 250 євро штрафу.
У Бельгії поліція використовує інформацію про кількість доставлених піц та припаркованих автомобілів, щоб виявити порушників карантину. Такі заходи покликані підтримувати порядок під час різдвяних та новорічних святкувань.
У Бельгії порушників карантину під час святкувань виявляють за кількістю замовленої піци Піца з лососем і каперсами

Про це повідомляє The Brussels Times.

Як зазначили у поліції міста Брюгге, дії правоохоронців під час свят не будуть нагадувати "полювання на відьом". Відвідувати випадково обрані будинки та перевіряти кількість людей всередині поліція не збирається.

"Якщо патрульні побачать десять машин, припаркованих біля одного будинку, звичайно, вони поїдуть перевіряти, що відбувається", - додали там.

Однак, за словами губернаторки провінції Антверпен Кеті Беркс, під час святкувань правоохоронці перевірятимуть, скільки піц доставлять до будинків. 

Секретар мера міста Антверпен Барт Де Вевер наголосив, що поліція не збирається відривати бабусь від святкового столу та розраховує на свідомість самих громадян.

"Повага до приватного життя будинків людей для нас - святе, але ми будемо вживати заходів у разі значних порушень", - сказав він.

Як повідомив мер міста Галле Марк Сноек, не за всі порушення карантину штрафують однаково: "Якщо поліція виявить вечірку, де встановлений дискобар, а сорок людей танцюють, організатора оштрафують на 4000 євро, а гості повинні заплатити по 750 євро".

Сноек додав, що за посиденьки "з бабусями, сімома тітками та дядьками" стягуватимуть по 250 євро штрафу.

Ситуація з COVID-19 у Бельгії

Влада країни заборонила громадянам приймати більш як одного гостя на новорічну ніч, а також більш як двох - на Різдво. Якщо святкування відбуватимуться на прибудинковій території, можна запросити до 4 людей. Однак у такому разі в будинку одночасно може перебувати лише одна людина.

За даними Університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії у Бельгії виявили 638 тисяч випадків COVID-19. 43 тисячі людей вже одужали, 19 тисяч - померли. За минулу добу, 26 грудня, у країні виявили 2 342 нові випадки COVID-19.

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27 12 2020 13:23
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