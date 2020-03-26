У березні на Донбасі зафіксували найбільшу кількість втрат серед цивільного населення з вересня 2019 року

"З 1 до 22 березня було зафіксовано 16 таких випадків: 1 вбитий і 15 поранених. Ще декілька випадків очікують підтвердження. Незважаючи на те, що березень ще не завершився, це найвищий показник втрат за місяць серед цивільного населення з вересня 2019 року", - повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook у четвер

"З 1 до 22 березня було зафіксовано 16 таких випадків: 1 вбитий і 15 поранених. Ще декілька випадків очікують підтвердження. Незважаючи на те, що березень ще не завершився, це найвищий показник втрат за місяць серед цивільного населення з вересня 2019 року", - повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook у четвер.

У березні на сході України загинув 1 цивільний і 15 - дістали поранень, що є найвищим показником втрат за місяць серед цивільного населення, починаючи з вересня 2019 року, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"З 1 до 22 березня було зафіксовано 16 таких випадків: 1 вбитий і 15 поранених. Ще декілька випадків очікують підтвердження. Незважаючи на те, що березень ще не завершився, це найвищий показник втрат за місяць серед цивільного населення з вересня 2019 року", - повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook у четвер.

У місії наголосили, що приєднуються до заклику генерального секретаря ООН про глобальне припинення вогню і закликають усі сторони, які беруть участь у бойових діях на сході України, припинити вогонь і збройні сутички.

"Сторони мають припинити бойові дії і зосередитися на заходах із реагування на спалах Covid-19. Також важливо активізувати зусилля для підтримки найбільш вразливих груп населення", - йдеться в повідомленні.

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