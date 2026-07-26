У Берліні фургон в'їхав у натовп під час ЛГБТ-заходу: є загиблий і поранені
Під час заходу ЛГБТ-спільноти в Берліні фургон в'їхав у натовп людей.
Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще 16 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані, повідомляє DW із посиланням на місцеву владу та правоохоронців.
Поліція Берліна оприлюднила фотографію 21-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні наїзду. За даними правоохоронців, його затримали після інциденту.
Німецькі ЗМІ повідомляють, що підозрюваний раніше був відомий поліції. За попередніми даними, він міг мати контакти з ісламістським середовищем. Також повідомляється, що раніше чоловік відбував покарання в установі для неповнолітніх і був звільнений у травні цього року.
Правоохоронці наразі встановлюють мотиви інциденту та перевіряють усі можливі версії події. Офіційних висновків щодо характеру нападу поки не оголошували.