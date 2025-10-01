У Берліні помітили листівки із німецькими полоненими часів війни з СРСР, на яких закликають долучитися до ЗСУ

У Берліні невідомі поширили листівки із пропозицією долучитися до Інтернаціонального легіону ЗСУ, закликаючи німців "узяти реванш з українськими визволителями".

Так, на листівках, окрім заклику "взяти реванш" показали чорно-білі фото німецьких військовополонених часів Другої світової війни. Під ними розмістили QR-код, який веде безпосередньо на сайт Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Перші такі листівки з'явилися ще в середині вересня в декількох місцях в адміністративному окрузі Берліна Шарлоттенбург-Вільмерсдорф, про що місцеві повідомляли в соцмережах.

Видання також відзначає, що більшість місцевих жителів негативно ставляться до такої реклами української армії.

Так, одна із мешканок Берліну Шарлотта Гассельберг сказала у коментарі: "Особисто я не маю нічого проти України й засуджую агресивну війну росії. Але я вважаю неприйнятним намагатися вербувати наших громадян для участі в цій війні".

Водночас німецький журналіст Маркус Гайнц заявив, що подав кримінальну заяву до Берлінської прокуратури із цього приводу, наголосивши, що це "не наша війна". Він також назвав "цинічним та неповажним" зображення німецьких військовополонених на цій листівці.