У Берліні стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки" - Костін
Про це повідомив присутній на переговорах тимчасово виконувач обов'язків голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань Донбасу Андрій Костін, пише Інтерфакс-Україна.
Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, додавши, що представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.
Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
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