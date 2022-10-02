Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Берліні стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки" - Костін

Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює глава Офісу президента України Андрій Єрмак
У Берліні стартували переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки".
У Берліні стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки" - Костін Фото: Reuters

Про це повідомив присутній на переговорах тимчасово виконувач обов'язків голови Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань Донбасу Андрій Костін, пише Інтерфакс-Україна.

Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, додавши, що представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте також: Радники "нормандської четвірки" зустрілися у Парижі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2022 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.