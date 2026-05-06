У Берліні ввели жорсткі обмеження на символи рф і СРСР на 8-9 травня

Обмеження стосуються кількох районів міста.

У середу, 6 транвя, поліція Берліна оприлюднила адміністративну постанову, якою обмежила використання радянської та російської символіки у дні пам’ятних заходів 8–9 травня в районах трьох радянських військових меморіалів.

Про це зазначає видання DW.

Обмеження діятимуть із 8 травня 06:00 до 9 травня 22:00 у районах Трептов-Кепенік, Мітте та Панков.

У визначених зонах заборонено демонстрацію військової форми та знаків розрізнення, символів "Z" і "V, георгіївських стрічок, прапорів рф, СРСР, білорусі та Чечні, а також портретів їхніх політичних лідерів. Під заборону також підпадають пісні російських збройних сил і будь-які дії, які можуть розцінюватися як схвалення війни росії проти України.

Обмеження поширюються на всіх осіб у цих зонах, незалежно від участі в заходах. Винятки передбачені для дипломатичних делегацій та осіб із відповідними привілеями.

Водночас ветеранам Другої світової війни дозволено носіння військової форми та відзнак, а також використання стрічок у складі пам’ятних вінків.

У поліції зазначають, що частина символіки, зокрема георгіївська стрічка та радянські прапори, у контексті війни рф проти України втратила виключно історичне значення і може використовуватися для політичної пропаганди. Окремо підкреслюється, що символ "Z" розглядається як підтримка російської агресії та може підпадати під кримінальну відповідальність.

Також у постанові наголошується на ризиках для українських біженців у Берліні, для яких демонстрація подібної символіки може мати характер залякування.

Подібні обмеження запроваджуються в Берліні щороку з 2022 року. У попередні роки поліція вилучала сотні заборонених предметів і фіксувала порушення правил під час пам’ятних заходів.