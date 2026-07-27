Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Берліні запропонували двосторонню угоду з Україною про обмін оборонними технологіями

27 липня 2026, 09:12
У Берліні запропонували двосторонню угоду з Україною про обмін оборонними технологіями
Фото: з вільного доступу
Німеччина залишається одним із найбільших донорів України.

У Німеччині запропонували укласти з Україною двосторонню угоду про обмін оборонними технологіями. Представник ХСС у Бундестазі Александер Гоффманн заявив, що Берлін має використати український досвід у сфері безпілотників, протидії дронам та ракетних систем.

Про це повідомляє Bild.

За словами Гоффманна, Німеччина залишається одним із найбільших донорів України і має намір продовжувати підтримку, але співпраця має бути двосторонньою. "Ми хочемо зобов'язати Україну поділитися з нами цим досвідом, щоб ми могли разом стати сильнішими", – сказав він. Окремо політик наголосив на необхідності швидкого нарощування виробництва безпілотників: у разі потреби Берлін має оперативно збільшити їх випуск, використовуючи українські напрацювання, адаптовані до реальних бойових умов.

Йдеться про пропозицію ХСС, а не про вже ухвалене рішення уряду Німеччини.

Німеччиназброяоборона

Останні матеріали

Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 липня 2026, 09:40
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється