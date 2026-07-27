У Берліні запропонували двосторонню угоду з Україною про обмін оборонними технологіями

Німеччина залишається одним із найбільших донорів України.

У Німеччині запропонували укласти з Україною двосторонню угоду про обмін оборонними технологіями. Представник ХСС у Бундестазі Александер Гоффманн заявив, що Берлін має використати український досвід у сфері безпілотників, протидії дронам та ракетних систем.

Про це повідомляє Bild.

За словами Гоффманна, Німеччина залишається одним із найбільших донорів України і має намір продовжувати підтримку, але співпраця має бути двосторонньою. "Ми хочемо зобов'язати Україну поділитися з нами цим досвідом, щоб ми могли разом стати сильнішими", – сказав він. Окремо політик наголосив на необхідності швидкого нарощування виробництва безпілотників: у разі потреби Берлін має оперативно збільшити їх випуск, використовуючи українські напрацювання, адаптовані до реальних бойових умов.

Йдеться про пропозицію ХСС, а не про вже ухвалене рішення уряду Німеччини.