У Берліні заявили, що заповнили газосховища на 75%, швидше графіка

Газосховища Німеччини заповнені вже на 75,43%. Згідно з ухваленим у травні регламентом ЄС про зберігання газу, позначки в 75% планувалося досягти до 1 вересня.

За даними Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES, прискорити заповнення сховищ вдалося за рахунок зниження споживання газу влітку та збільшення обсягів імпорту газу з північно-західної Європи, передає DW.

Регламент Євросоюзу передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені не менш, ніж на 85% до 1 жовтня та не менш як на 95% - до 1 листопада. Однак, якщо нинішні темпи збережуться, цих цілей також вдасться досягти раніше. За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.

На тлі війни рф проти України та запроваджених санкцій "Газпром" уже знизив обсяг експорту газу до європейських країн. Так, постачання по "Північному потоку" з 27 липня було скорочено до 20% від його пропускної потужності. "Газпром" пояснив це "ремонтними роботами". При цьому росія збільшила постачання газопроводом Transgas, що проходить через Україну і Словаччину.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

Нагадаємо, що цьогоріч ЄС вперше імпортував більше газу морем із США, ніж через трубопроводи з росії, а російський "Газпром" може втратити третину експорту газу до Європи.