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У Бєлгороді після атаки БПЛА загорівся університет, в якому збирали дрони

03 серпня 2026, 09:09
У Бєлгороді після атаки БПЛА загорівся університет, в якому збирали дрони
Пожежа спалахнула в Бєлгородському державному технологічному університеті ім. В. Г. Шухова.
Уночі 3 серпня вибухи лунали в російському Бєлгороді. Місцеві пабліки пишуть, що під атакою опинився університет, де збирали та тестували дрони.
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
Кадри з місця подій свідчать, що вночі 3 серпня пожежа спалахнула в Бєлгородському державному технологічному університеті ім. В. Г. Шухова.
 
На офіційному каналі закладу освіти повідомляли, що в університеті проєктували автоматизовану систему керування БпЛА на базі вітчизняного мікропроцесора "Міландр". Хоча в БДТУ казали, мовляв, розробка має цивільне застосування.
 
Улітку 2026 року університет оголошував про набір школярів на літні зміни за курсом розробки безпілотників.
 
Наразі місцева влада офіційно не повідомляла про наслідки атаки. Тим часом Міністерство оборони росії відзвітувало про збиття 131 українського дрона вночі 3 серпня.

 

війна в Україніросія окупанти

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