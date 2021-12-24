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"У бік здорового глузду": список військовозобов'язаних професій для жінок хочуть все ж скоротити

Міністерство оборони України планує скоротити раніше розширений список професій, представниці яких мають стати на військовий облік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Громадське".

Каже, що обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і вони дійшли згоди, що перелік переглянуть "в бік зменшення та здорового глузду", бо там є професії, "які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням".

Водночас Завітневич наголосив, що сама ініціатива є правильною. "Країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує", - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, що жінок із розширеного списку професій братимуть на військовий облік в Україні поступово. Ставати в чергу у військкомат не потрібно.

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24 12 2021 16:33
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