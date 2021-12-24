"У бік здорового глузду": список військовозобов'язаних професій для жінок хочуть все ж скоротити
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), повідомляє "Громадське".
Каже, що обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і вони дійшли згоди, що перелік переглянуть "в бік зменшення та здорового глузду", бо там є професії, "які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням".
Водночас Завітневич наголосив, що сама ініціатива є правильною. "Країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує", - зазначив народний депутат.
Нагадаємо, що жінок із розширеного списку професій братимуть на військовий облік в Україні поступово. Ставати в чергу у військкомат не потрібно.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На аукціоні продали перше у світі SMS-повідомлення за €107 тисяч
- ФОТО У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу
- ВІДЕО У Росії горить військова частина