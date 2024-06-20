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У Білому домі підтвердили пріоритетність України у постачанні ракет до Patriot та NASAMS

20 червня 2024, 19:51
У Білому домі підтвердили пріоритетність України у постачанні ракет до Patriot та NASAMS
Фото: УНН
Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot є Польща, Румунія і Німеччина.
Україна матиме пріоритет перед іншими державами у питанні постачання зенітних ракет.
 
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда".
 
Кірбі сказав, що уряд США ухвалив "важке, але необхідне рішення" про зміну пріоритетів найближчих запланованих постачань. З-поміж інших держав допомогу найперше отримає Україна
 
Йдеться про ракети до комплексів Patriot і NASAMS. У січні цього року коаліція країн НАТО розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.
Джон КірбіPatriotвійна в Україніросія окупанти

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