ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін говоритимуть телефоном у суботу вранці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білому домі повідомили, коли відбудеться телефонна розмова Байдена з Путіним - ЗМІ
Вони говоритимуть у суботу вранці. Росія запропонувала зателефонувати у понеділок. Ми виступили із зустрічною пропозицією - у суботу, і вони погодилися
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє Укрінформ, про це агентству Reuters повідомив представник Білого Дому.
«Вони говоритимуть у суботу вранці. Росія запропонувала зателефонувати у понеділок. Ми виступили із зустрічною пропозицією - у суботу, і вони погодилися», - сказав чиновник.
Точніший час переговорів не повідомляється.
Як повідомляв Укрінформ, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що не відкидає телефонної розмови Джо Байдена з кремлівським лідером Володимиром Путіним у зв'язку з останньою ескалацією з боку РФ навколо України.
У п'ятницю Білий дім офіційно попередив Росію про суворі наслідки в разі подальшої агресії. Така відповідь включатиме жорсткі економічні санкції не лише США, а й Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та інших держав. Крім того, це передбачатиме посилення позицій НАТО та американських сил на східному фланзі Альянсу, а також продовження підтримки України.
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12 02 2022 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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