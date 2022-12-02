У Білому домі повідомили, коли відбудеться телефонна розмова Байдена з Путіним - ЗМІ

Вони говоритимуть у суботу вранці. Росія запропонувала зателефонувати у понеділок. Ми виступили із зустрічною пропозицією - у суботу, і вони погодилися

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін говоритимуть телефоном у суботу вранці.

Як повідомляє Укрінформ, про це агентству Reuters повідомив представник Білого Дому.

«Вони говоритимуть у суботу вранці. Росія запропонувала зателефонувати у понеділок. Ми виступили із зустрічною пропозицією - у суботу, і вони погодилися», - сказав чиновник.

Точніший час переговорів не повідомляється.

Як повідомляв Укрінформ, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що не відкидає телефонної розмови Джо Байдена з кремлівським лідером Володимиром Путіним у зв'язку з останньою ескалацією з боку РФ навколо України.

У п'ятницю Білий дім офіційно попередив Росію про суворі наслідки в разі подальшої агресії. Така відповідь включатиме жорсткі економічні санкції не лише США, а й Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та інших держав. Крім того, це передбачатиме посилення позицій НАТО та американських сил на східному фланзі Альянсу, а також продовження підтримки України.