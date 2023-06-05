У Білому домі "задоволені" рішенням Великої Британії дати Україні ракети Storm Shadow

В цей же час, британські чиновники визнають, що надто різноманітний набір західної зброї не призведе до поразки росії у війні, і Києву знадобиться допомога в розбудові деяких інших можливостей.

За понад рік повномасштабної війни, Лондон позиціонує себе як провідного постачальника передового озброєння для армії президента Володимира Зеленського. Велика Британія була першою країною, яка надала летальну допомогу Україні.

Про це йдеться у матеріалі NBC News.

"Велика Британія хоче, щоб сили Зеленського поклали край путінському вторгненню, але, за словами британських чиновників, є й інша мета. Вони вважають, що британські поставки сучасного озброєння допомогли чинити тиск на інші уряди, в тому числі на США, які іноді вагалися", - йдеться у матеріалі.

Британці також намагаються сформувати обговорення того, які ще нові військові можливості можуть знадобитися Києву в майбутньому.

"Ми, безумовно, були одними з лідерів у підштовхуванні і заохоченні інших до більшої політичної сміливості. Подивитися росії в очі, усвідомлюючи цю ескалаційну драбину, і надати Україні те, що вона потребує", - сказав член парламенту від Консервативної партії і голова Комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд.

Велика Британія також стала єдиною країною, яка надає крилаті ракети великої дальності, які можуть пролетіти понад 240 кілометрів, а також безпілотники, які можуть долати відстані більше 200 кілометрів. Дехто вважає, що ці системи можуть стати основою успішного контрнаступу, потенційно спрямованого на відсікання російського сухопутного мосту до Криму.

"Для мене найважливішим є те, що принаймні хтось надає Україні можливості, необхідні для того, щоб зробити Крим таким, що російські війська не зможуть його утримувати", - сказав генерал у відставці Бен Ходжес, який служив командувачем Сухопутними військами США в Європі.

На сьогоднішній день США надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна з великим відривом. Велика Британія, другий за величиною постачальник військової допомоги, виділила Україні 4,6 мільярди доларів. З моменту вторгнення росії Вашингтон виділив допомогу на 38 мільярдів.

Жоден пакет зброї від Лондона не став несподіванкою для адміністрації Джо Байдена. Один нинішній і один колишній британський урядовець сказали, що вся військова допомога Україні тісно координується зі США. За їхніми словами, Велика Британія не відправляла б зброю без схвалення Вашингтона.

"Посол Великої Британії у Вашингтоні Карен Пірс прокоментувала, що адміністрація Байдена "дуже задоволена" нещодавнім рішенням Лондона надати Україні ракети Storm Shadow, які мають більший радіус дії, ніж ракети, які відправляли самі США" - пише видання.

Посол додала, що ожна країна приймає свої власні рішення, і що ми не розглядаємо себе як приклад для наслідування. Представник Держдепартаменту заявив, що США і Велика Британія тісно співпрацюють, щоб допомогти Україні, але не відповів на питання про вплив Лондона на рішення американської адміністрації про надання конкретних систем озброєнь.

"Ми вдячні, що Сполучене Королівство зайняло тверду позицію проти війни путіна в Україні", - сказала речниця Держдепартаменту.