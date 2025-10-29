Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Білому домі заявили, що настав час для припинення бойових дій в Україні

29 жовтня 2025, 16:34
На думку Венса, Україна і росія досягли "точки зниження вигоди" в контексті війни.

Президент США Дональд Трамп здатний допомогти Україні та росії наблизитися до завершення війни, але змушувати сторони він не може.

Про це в ефірі подкасту Pod Force Oneз аявив віце-президент США Джей Ді Венс.

На думку Венса, Україна і росія досягли "точки зниження вигоди" в контексті війни. Зокрема, територія, яку захоплюють росіяни, дуже незначна, при цьому рф втрачає дуже багато солдатів. У той же час українці "страждають від дуже багатьох проблем", зокрема з енергетичною інфраструктурою.

"Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і росії, і України припинити бойові дії. Але президент (Трамп - ред.) може тільки "відчинити двері", він не може примусити жодну зі сторін увійти в них", - додав віцепрезидент США.

Також Венс розповів, що раніше вірив у те, що війна росії проти України триватиме ще 15 років, як у випадку з В'єтнамом.

війнаДональд ТрампДжей Ді Венс

