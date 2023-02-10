У білорусі хочуть ув'язнити лауреата Нобелівської премії миру на 12 років

Йдеться про правозахисника Алеся Біляцького, одного з лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року. На судовому засіданні, яке проходить за закритими дверима в Ленінському суді Мінська, прокурор запросив тривалий термін ув'язнення.

Правозахисника звинувачують в ухиленні від сплати податків, фінансуванні дій, що порушують громадський порядок, і контрабанді, повідомляє Associated Press.

Нобелівський лауреат постав перед судом разом із трьома колегами із заснованого ним правозахисного центру "Вясна".

Правозахисникам інкримінують надання грошей політв'язням для адвокатів та на оплату інших судових витрат. Прокурор запросив для Біляцького 12 років позбавлення волі. Його соратникам: Валентину Стефановичу - 11 років, Дмитру Соловйову - 10 років, Володимиру Лабковичу - 9 років.

Соловйова судять заочно, оскільки він встиг виїхати з білорусі. Усі четверо мають відбувати покарання у колонії посиленого режиму — умови там, як відомо, суворі. Також, кожному з чотирьох підсудних загрожує штраф розміром 185 тисяч білоруських рублів (майже 73 000 доларів).