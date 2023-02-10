У білорусі хочуть ув'язнити лауреата Нобелівської премії миру на 12 років
Правозахисника звинувачують в ухиленні від сплати податків, фінансуванні дій, що порушують громадський порядок, і контрабанді, повідомляє Associated Press.
Нобелівський лауреат постав перед судом разом із трьома колегами із заснованого ним правозахисного центру "Вясна".
Правозахисникам інкримінують надання грошей політв'язням для адвокатів та на оплату інших судових витрат. Прокурор запросив для Біляцького 12 років позбавлення волі. Його соратникам: Валентину Стефановичу - 11 років, Дмитру Соловйову - 10 років, Володимиру Лабковичу - 9 років.