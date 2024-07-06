У білорусі на аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився літак з Китаю з військовими

З 8 по 14 липня в республіці відбудуться навчання.

Міноборони білорусі повідомило, що сьогодні на аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився великий транспортний літак з Китаю, на борту якого були й військові.

У відомстві наголошують, що вони разом з білоруською армією візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні з 8 по 19 липня.

Щоправда, невідомо, чому ці навчання вирішили провести саме зараз.

"Першим успішним елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати освоєння англійської мови для розуміння "китайської англійської" в умовах стресу (посадка іноземного літака) і подальшої взаємодії на тренуваннях після стількох років роботи з росіянами", — повідомляє тим часом моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн".