У білорусі оголосили в розшук 125 людей пов'язаних із полком Калиновського ЗСУ

Шістьох добровольців узяли під варту.

Голова Слідчого комітету білорусі Дмитро Гара під час міжнародного форуму в росії заявив, що п’ятьох керівників полку Калиновського заочно засудили до термінів від 12 до 20 років ув’язнення у спеціальних колоніях.

Про це пише Радіо Свобода.

Ще 125 людей, які, за даними Слідчого комітету, пов’язані з полком Калиновського, оголошені в розшук, шістьох узяли під варту.