Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Білорусі організаторів вуличних акцій зобов'язали платити за їх проведення

Участь у державних масових акціях залишається безкоштовною
У Білорусі наприкінці січня ввели плату за проведення недержавних вуличних заходів: акцій протесту, демонстрацій, пікетів, присвячених важливим датам, концертів і т.д. У той самий час участь у державних масових акціях залишається безкоштовною.
У Білорусі організаторів вуличних акцій зобов Фото: dw.com

Їхні організатори повинні платити гроші за послуги охорони громадського порядку і погашати витрати на медобслуговування, прибирання території після проведення на ній масового заходу, повідомляє DW.

Перш за все, організатор вуличної акції повинен оплатити послуги міліції для охорони громадського порядку: за захід чисельністю до 10 осіб - 3 базові величини (близько 31 євро в перерахунку); до 100 осіб - 25 базових величин (близько 260 євро); до 1000 осіб - 150 базових величин (близько 1555 євро); понад 1000 учасників - 250 базових величин (більш ніж 2590 євро).

Підрахунки може здійснювати сама міліція, і якщо кількість учасників перевищить заявлене число, то співробітники правоохоронних органів по завершенні акції можуть виставити організаторам додатковий рахунок.

Крім того, як зазначено в постанові уряду, організатори вуличних заходів оплачують "витрати на зарплату, обов'язкові страхові внески, податки і збори, предмети постачання і матеріали, в тому числі ліки".

Представники опозиції побоюються того, що такі витрати їм будуть не по кишені.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 09:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.