У Білорусі організаторів вуличних акцій зобов'язали платити за їх проведення

У Білорусі наприкінці січня ввели плату за проведення недержавних вуличних заходів: акцій протесту, демонстрацій, пікетів, присвячених важливим датам, концертів і т.д. У той самий час участь у державних масових акціях залишається безкоштовною.

Їхні організатори повинні платити гроші за послуги охорони громадського порядку і погашати витрати на медобслуговування, прибирання території після проведення на ній масового заходу, повідомляє DW.

Перш за все, організатор вуличної акції повинен оплатити послуги міліції для охорони громадського порядку: за захід чисельністю до 10 осіб - 3 базові величини (близько 31 євро в перерахунку); до 100 осіб - 25 базових величин (близько 260 євро); до 1000 осіб - 150 базових величин (близько 1555 євро); понад 1000 учасників - 250 базових величин (більш ніж 2590 євро).

Підрахунки може здійснювати сама міліція, і якщо кількість учасників перевищить заявлене число, то співробітники правоохоронних органів по завершенні акції можуть виставити організаторам додатковий рахунок.

Крім того, як зазначено в постанові уряду, організатори вуличних заходів оплачують "витрати на зарплату, обов'язкові страхові внески, податки і збори, предмети постачання і матеріали, в тому числі ліки".

Представники опозиції побоюються того, що такі витрати їм будуть не по кишені.