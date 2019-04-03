У Білорусі оштрафували головну редакторку порталу Tut.by на понад $3500
Вирок поки що не набрав чинності, його можна оскаржити, повідомляє "Громадське" з посиланням на Tut.by.
Позиція державного звинувачення вважає, що Золотова знала про несанкціонований доступ журналістів Tut.by до сайту "БЕЛТА", але не вжила необхідних заходів.
"Золотова повинна була і могла укласти угоду з "БЕЛТА", - сказала прокурорка Юрія Харчейкіна.
Сама ж Золотова зазначила, ще не вирішила, чи буде оскаржувати вирок.
"Я радію, що вирок виявився більш м'яким, ніж просив прокурор. Поки що хочеться відпочити", - сказала редакторка, після чого заплакала.
Підписка про невиїзд Золотової діятиме до моменту набуття вироком чинності.
Також суд зобов'язав редакторку Tut.by оплатити інформагентству "БЕЛТА" послуги адвоката - це понад 2500 тисячі доларів.
Нагадаємо, що Міністр інформації Білорусі Олександр Карлюкевич підписав наказ про видачу дозволу на поширення україномовного телеканалу UA|TV.
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