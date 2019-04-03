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У Білорусі оштрафували головну редакторку порталу Tut.by на понад $3500

"Я радію, що вирок виявився більш м'яким, ніж просив прокурор. Поки що хочеться відпочити"
Суд у Мінську визнав винною головну редакторку порталу Tut.by Марину Золотову в "бездії посадової особи" у справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "БЕЛТА" та оштрафував її на понад 3500 доларів.
У Білорусі оштрафували головну редакторку порталу Tut.by на понад $3500 Фото:Tut.by

Вирок поки що не набрав чинності, його можна оскаржити, повідомляє "Громадське" з посиланням на Tut.by.

Позиція державного звинувачення вважає, що Золотова знала про несанкціонований доступ журналістів Tut.by до сайту "БЕЛТА", але не вжила необхідних заходів.

"Золотова повинна була і могла укласти угоду з "БЕЛТА", - сказала прокурорка Юрія Харчейкіна.

Сама ж Золотова зазначила, ще не вирішила, чи буде оскаржувати вирок.

"Я радію, що вирок виявився більш м'яким, ніж просив прокурор. Поки що хочеться відпочити", - сказала редакторка, після чого заплакала.

Підписка про невиїзд Золотової діятиме до моменту набуття вироком чинності.

Також суд зобов'язав редакторку Tut.by оплатити інформагентству "БЕЛТА" послуги адвоката - це понад 2500 тисячі доларів.

Нагадаємо, що Міністр інформації Білорусі Олександр Карлюкевич підписав наказ про видачу дозволу на поширення україномовного телеканалу UA|TV.

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04 03 2019 14:35
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