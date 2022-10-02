У Білорусі почалися масштабні військові навчання з Росією

Спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" проводяться з "метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції

Росія та Білорусь у четвер розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.

Про початок навчань повідомляється на сайті Міноборони Росії, пише "Європейська правда".

Спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" проводяться з "метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави", йдеться у повідомленні російського відомства.

Легенда навчань визначає дві сторони супротивників. З одного боку - "Республіка Полісся" та "Північна Федерація", з іншого боку - західна коаліція, куди увійшли "Няріс", "Поморія", "Клопія" та підконтрольні їм "терористичні організації".

Практичні дії військ відбуваються на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Білорусі. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

У ході навчань виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону "для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника".

Очікується, що в навчаннях з Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових. Офіційно повідомлялося, що для навчань в Білорусь стягнено системи ППО С-400 "Тріумф", дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С", багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов прибув до Білорусі, щоб проконтролювати готовність російських військових до участі у навчаннях.

НАТО заявляє, що спільні навчання знаменують собою найбільше стягнення військ Росії до Білорусі з часів холодної війни.

У США назвали навчання "ескалаційним заходом" на тлі напруги навколо України.

Речник Кремля назвав спільні навчання серйозними, сказавши, що Росія та Білорусь "стикаються з безпрецедентними загрозами".

Нагадаємо, що у президента Росії Владіміра Путіна кажуть, що "не можуть більше терпіти" "вторгнення" НАТО в Україну. І пригрозили, що війська РФ на кордонах залишатимуться.