США не видали візи для делегації білорусі, яка раніше отримала запрошення взяти участь у Раді миру.

"Візи для нашої делегації на засідання Ради Миру не були видані, попри те, що всі документи були подані вчасно та процедури були дотримані. білорусь повідомила організаторів, що за рішенням Глави держави у заході візьме участь Міністр закордонних справ Максим Риженков. Запрошення від Президента Сполучених Штатів було адресовано Главі держави білорусь. Якщо навіть елементарні формальності не дотримуються, про який «мир» ми говоримо?" – йдеться в повідомленні.

Окрім білорусі, в Раду миру отримала запрошення і росія.

Рада миру - це орган, створений для врегулювання ситуації в Смузі Гази.Ключовими членами-засновниками Ради миру стали державний секретар США Марко Рубіо та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.