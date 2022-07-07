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У Білорусі продовжено заборону на польоти цивільної авіації ще на три місяці
Заборону продовжили з 8 липня до 7 жовтня
Фото: з вільних джерел
В Україні, як мінімум, до 7 жовтня поточного року зберігається загроза ракетного обстрілу з боку РБ. Обмеження діяли та продовжуватимуться для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі.
До того ж, відповідні обмеження не поширюються на авіацію збройних сил та держприкордонного комітету Білорусі.
Нагадаємо, що заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого 2022 року, а за час війни з півдня Білорусі було запущено не менше 689 ракет по території України.
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07 07 2022 16:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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