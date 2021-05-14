У Білорусі виявили власний штам коронавірусу: він адаптувався до місцевих умов

Присутній злегка видозмінений варіант (коронавірусу) місцевого походження, який адаптується до нашої популяції. Індійський ще не знаходили

Вчені Білорусі виявили місцевий штам коронавірусу, який адаптувався до місцевих умов. Білоруський варіант менш агресивний, ніж індійський, проте його особливості ще повністю не вивчені.

Про це повідомили в Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) епідеміології і мікробіології Білорусі, передає видання "СБ. Білорусь сьогодні", повідомляє РБК-Україна.

"Присутній злегка видозмінений варіант (коронавірусу) місцевого походження, який адаптується до нашої популяції. Індійський ще не знаходили", - сказав виданню завлабораторії РНПЦ Анатолій Красько.

Він зазначив, що в Білорусі присутній Британський штам коронавірусу, а також мутації патогену, які були завезені раніше. За його словами, уханьський варіант, з якого почалася пандемія COVID-19, зійшов нанівець до червня 2020 року.

"Його витіснив 501-й-один з мутагенних. З'явилися ще кілька - південно-африканський, бразильський. У багатьох країнах зараз домінує британський. Набирає силу індійський варіант, це постійний природний процес мінливості вірусу", - зазначив вчений.

Красько додав, що Білоруський штам менш агресивний у порівнянні з індійським, проте коронавірус постійно мутує і все може змінитися. "Поки ми ще на попередній стадії поширення вірусу. Не виключено, що в нашій популяції теж може виникнути дуже ефективний вірус, який буде ухилятися від імунної відповіді", - уточнив фахівець.

Нагадаємо, вчені з США і Канади закликали більш ретельно вивчити версію про лабораторний витік коронавірусу. Дев'ятнадцять вчених написали відкритий лист.

Зазначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала повний звіт про походження коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19. Доповідь підготовлена за підсумками роботи місії в Китаї.

РБК-Україна писало, що ВООЗ перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, на "варіант, що викликає занепокоєння". В організації підкреслили, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.