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У білорусі за "агентурну діяльність" до 6 років за ґратами засудили діджея з України

21 травня 2024, 10:33
У білорусі за
Фото: obozrevatel.com
Суд відбувався у закритому режимі. Тож,у чому саме звинувачували українця - невідомо.

Брестський обласний суд засудив 25-річного громадянина України Артема Маковея до шести років позбавлення волі за звинуваченням у "агентурній діяльності".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисний проєкт "Вясна Брест".

У чому саме звинувачували українця, невідомо, оскільки суд відбувався в закритому режимі.

Маковея затримали співробітники КДБ білорусі в січні 2023 року в місті Кобрин, де він проживав. Два місяці українець провів в ізоляторі тимчасового тримання в Бресті. Однак, як стверджують правозахисники, жодних процесуальних дій, зокрема допитів, щодо нього не було, і чоловік не розумів, за що його затримали силовики.

До затримання Маковей працював діджеєм у Бресті, Кобрині та Мінську. 

Раніше правозахисний центр "Вясна" повідомляв, що в білорусі за два роки повномасштабної війни за підозрою "у співпраці з українськими спецслужбами" було засуджено щонайменше пʼятеро людей: Сергій Бойка, Людмилу Гончаренко, Михайла Сталярчука, Дмитра Ґудзіка, Павла Купрієнка.

Триває суд над ще одним громадянином України - Андрієм Шмаєм із Чернівців, який працював у Вітебському облвиконкомі. Його також звинувачують "у співпраці з українськими спецслужбами".

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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