У BioNTech готують до випуску вакцину проти COVID-19 для дітей від 5-11 років
Про це повідомили засновники BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюреджі в інтерв'ю Der Spiegel, пише "Громадське".
Вони анонсували, що вже у найближчі кілька тижнів компанія має представити результати дослідження щодо вакцинації дітей віком від 5 до 11 років та подати заявку на затвердження вакцини для цієї вікової групи. Наразі ці дані ще збирають, а пізніше перейдуть до даних щодо дітей від 6 місяців.
У компанії заявили, що поки "все йде за планом", і там вже готуються до виробництва вакцин для дітей. Це той самий препарат, що й для дорослих, але доза буде меншою.
Втім, у BioNTech зазначають, що не знають, коли може початися загальна вакцинація дітей, адже для цього треба рішення медичних регуляторів.
У травні цей препарат схвалили регулятори у США та ЄС для підлітків від 12 до 15 років. Крім того, наприкінці липня в Ізраїлі дозволили щеплення вакциною від Pfizer дітей від 5 років.
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