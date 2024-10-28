У Болгарії пройшли вже сьомі за останні чотири роки вибори до парламенту

У Болгарії триває затяжна політична криза.

У Болгарії правоцентристська партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова лідирує за результатами дострокових парламентських виборів, що пройшли 27 жовтня.

Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому країни.

За підрахунком 93% голосів, коаліція партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та "Союзу демократичних сил" (ГЄРБ — СДС) отримали підтримку 26% виборців.

Друге місце посідає прозахідний ліберально-консервативний альянс партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" (ПП — ДБ), який набрав майже 15%.

На третьому місці — проросійська та націоналістична партія євроскептиків "Відродження", яка заручилася підтримкою 13% виборців.

Далі йдуть "Рух за права і свободи — Нові починання" (ДПС) — 10%, Болгарська соціалістична партія (БСП) — 7,7%, "Альянс за права і свободи" — 7%, "Є такий народ" — майже 7%.

До болгарського парламенту нового скликання також пройшли дві нові партії: MEЧ ("Мораль, єдність, честь"), яка виступає проти підтримки України, набрала 4,7% виборців, а також правопопулістська "Велич", яка набрала 4% голосів.

Коментуючи можливість створення коаліції, Бойко Борисов заявив, що потенційними партнерами по коаліції можуть бути всі партії, крім "Відродження".

У Болгарії триває затяжна політична криза. Річ у тім, що політичні фракції не можуть створити стабільну керівну коаліцію. Все почалося у 2020 році, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати об’єднання на чолі з правоцентристською партією "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ). Європейська держава проводила парламентські вибори у квітні, липні та листопаді 2021 року, а також у 2022, 2023 і 2024 роках.