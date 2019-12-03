У Болгарії кажуть, "Газпром" зупинить транзит газу через Україну в Туреччину в 2020 році
"Газпром" планує припинити транзит по Трансбалканському коридору з України в Туреччину з січня 2020 року, повідомила міністерка енергетики Болгарії Теменужка Петкова в інтерв’ю телеканалу bTV.
Водночас у "Газпромі" заявили РБК, що жодних офіційних листів до Болгарії не надсилали.
Також міністерка зазначила, що Софія подасть до суду на Росію, якщо друга гілка газопроводу "Турецький потік»"пройде не через територію Болгарії. Петкова уточнила, що Болгарія вимагатиме від "Газпрому" відшкодувати транзитні платежі, які, згідно з контрактом, країна має отримувати до 2030 року.
Зазначимо, що транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг та приносить Україні щороку близько 3 мільярдів доларів.
Нагадаємо, глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020 року.
Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є "Газпром". Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу. Північний потік проляже дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд.
Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.
Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".
Водночас, канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі.
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