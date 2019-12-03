У Болгарії кажуть, "Газпром" зупинить транзит газу через Україну в Туреччину в 2020 році

Водночас у "Газпромі" заявили, що жодних офіційних листів до Болгарії не надсилали

Болгарія отримала офіційний лист від компанії "Газпром експорт" щодо припинення в 2020 році транзиту газу через Україну в Туреччину.

"Газпром" планує припинити транзит по Трансбалканському коридору з України в Туреччину з січня 2020 року, повідомила міністерка енергетики Болгарії Теменужка Петкова в інтерв’ю телеканалу bTV.

Водночас у "Газпромі" заявили РБК, що жодних офіційних листів до Болгарії не надсилали.

Також міністерка зазначила, що Софія подасть до суду на Росію, якщо друга гілка газопроводу "Турецький потік»"пройде не через територію Болгарії. Петкова уточнила, що Болгарія вимагатиме від "Газпрому" відшкодувати транзитні платежі, які, згідно з контрактом, країна має отримувати до 2030 року.

Зазначимо, що транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг та приносить Україні щороку близько 3 мільярдів доларів.