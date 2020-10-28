У Борисполі у громадянина України вилучили 103 антикварних предмети, які він намагався вивезти в Нідерлан

103 предмети, киянин намагався незаконно вивезти в Амстердам через аеропорт "Бориспіль", предмети вилучені, повідомили в прес-службі Держмитної служби України.

"Працівниками Київської митниці Держмитслужби вилучено старовинні мідні кільця, наконечники до стріл, монети Європи (1512), Російської Імперії (1894 рік) і Третього рейху (1933 рік), військові німецькі нагороди, зокрема, орден "Залізний хрест", металеві портсигари часів третього рейху з клеймом "Alpaccа" 750 проби, пряжки, печатки, небезпечні бритви "Solingen", все - з нацистською символікою, польові телефони, танковий телескоп, наручні і кишенькові годинники, чарки в філігранному виконанні тощо. Предмети знаходилися в речах пасажира, який відлітав через аеропорт "Бориспіль" в Нідерланди", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна"

Згідно з інформацією, для проходження митного контролю 39-річний киянин скористався "зеленим коридором", чим засвідчив, що не має предметів, обов'язкових до декларування, або таких, на вивезення яких потрібен дозвіл.

"При перевірці ручної поклажі, в рюкзаку пасажира митники виявили окремі предмети культурного споживання і предмети військового зразка. Це стало підставою для перевірки багажних місць даного громадянина", - йдеться в повідомленні.

Система сканування показала наявність значної кількості металевих предметів у валізах пасажира, після чого весь його багаж був оглянутий. Загалом митники виявили 103 предмети, що не були задекларовані письмово. "За консультацією з приводу переміщення цих предметів через митний кордон України на момент проходження митного контролю чоловік до співробітників Київської митниці не звертався", - наголосили у відомстві.

У своїх поясненнях громадянин намагався заперечити, що дані предмети мають культурну цінність і повідомив, що скуповував їх на "блошиних ринках" для клієнтів в Амстердамі. Однак підтвердити свої слова дозвільними документами, які давали б йому право вивезти предмети за кордон, пасажир не зміг.

"Експертна оцінка виявленого буде проведена додатково. Вона встановить вартість і цінність даних предметів. Митниками складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Предмети вилучені до винесення судом рішення у справі", - повідомили в ДМСУ.

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