Лідери БРІКС також наголосили на необхідності "мирного врегулювання конфлікту через діалог і дипломатію" в контексті війни росії проти України.

На саміті БРІКС під головуванням Бразилії засудили «напади» на мости й залізничну інфраструктуру в Брянській, Курській і Воронезькій областях рф.

Про це йдеться в декларації лідерів саміту БРІКС, опублікованій на сайті уряду Бразилії.

У повідомленні йдеться про те, що ці "напади", що сталися 31 травня, 1 і 5 червня, призвели до численних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми. Однак декларація не вказує прямо, хто в цьому винен.

Лідери БРІКС також наголосили на необхідності "мирного врегулювання конфлікту через діалог і дипломатію" в контексті війни росії проти України. Вони відзначили африканську «мирну ініціативу» та групи Друзів миру.

Тим часом країни БРІКС також засудили напад на Іран, Джамму і Кашмір, а також закликали до створення незалежної держави Палестина в межах міжнародно визнаних кордонів 1967 року, що включає сектор Газа і Західний берег річки Йордан зі столицею в Східному Єрусалимі.

БРІКС створювався як альтернатива групі G7, але для країн, що розвиваються. Від самого початку БРІКС бракувало єдності через різні, часто взаємовиключні інтереси. Останніми роками в організацію вступила ще низка країн, додавши нових розбіжностей.

25 червня стало відомо, що російський диктатор владімір путін не поїде на саміт БРІКС, який відбудеться 6−7 липня в Бразилії, оскільки боїться арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.